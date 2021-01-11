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Правозащитники подвели итоги 2020 года: более тысячи жертв пыток
11.01.2021 14:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Правозащитный центр «Весна» подвел итоги 2020 года. Согласно данным правозащитников, последние месяцы года ознаменовались абсолютной безнаказанностью силовиков, а общее число задержанных превысило 33 000 человек.
По
Силовики
Правозащитники отмечают, что
«На данный момент ПЦ «Весна» задокументировано более 1000 свидетельств жертв пыток. Их анализ позволяет утверждать о том, что пытки носили массовый, системный характер и являлись организованной, политически мотивированной карательной акцией властей по устрашению белорусского общества. Отсутствие полноценного расследования фактов пыток в рамках возбужденных уголовных дел со стороны органов прокуратуры и Следственного комитета подтверждают эти выводы», - говорится в сообщении. Отмечается, что росту насилия способствовала полная безнаказанность силовиков
С начала избирательной компании в мае и до конца года в Беларуси, по данным «Весны» было задержано более 33 тыс. граждан, большая часть которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам. Власти активно применяют уголовное преследование в политически мотивированных делах. По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела были возбуждены в отношении более 900 граждан, ПЦ «Весна» известны фамилии боле 650 фигурантов уголовных дел. 169 обвиняемых были признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными.
Акции протеста, которые прошли в Беларуси после выборов 2020 года признаны самыми массовыми за всю новейшую историю страны.
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Правозащитный центр «Весна» подвел итоги 2020 года. Согласно данным правозащитников, последние месяцы года ознаменовались абсолютной безнаказанностью силовиков, а...
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