Правозащитники подвели итоги 2020 года: более тысячи жертв пыток

Правозащитный центр «Весна» подвел итоги 2020 года. Согласно данным правозащитников, последние месяцы года ознаменовались абсолютной безнаказанностью силовиков, а общее число задержанных превысило 33 000 человек.

По данным правозащитников, выборы в августе прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, а сам процесс разворачивался на боне давления и репрессий в отношении участников выборов, их инициативных групп, наблюдателей и журналистов.

Силовики применяли к протестующим, которые вышли на улицы в знак несогласия с результатами выборов, непропорциональную силу: спецсредства, оружие, физическую силу. Это привело к тому, что сотни людей получили увечья и ранения, двое демонстрантов были убиты в первые дни протестов (Александр Тарайковский и Геннадий Шутов).

Правозащитники отмечают, что тысячи мирных демонстрантов были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения.

«На данный момент ПЦ «Весна» задокументировано более 1000 свидетельств жертв пыток. Их анализ позволяет утверждать о том, что пытки носили массовый, системный характер и являлись организованной, политически мотивированной карательной акцией властей по устрашению белорусского общества. Отсутствие полноценного расследования фактов пыток в рамках возбужденных уголовных дел со стороны органов прокуратуры и Следственного комитета подтверждают эти выводы», - говорится в сообщении. Отмечается, что росту насилия способствовала полная безнаказанность силовиков привела к гибели «от рук аффилированных с властью лиц» участника протестов Романа Бондаренко.

С начала избирательной компании в мае и до конца года в Беларуси, по данным «Весны» было задержано более 33 тыс. граждан, большая часть которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам. Власти активно применяют уголовное преследование в политически мотивированных делах. По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела были возбуждены в отношении более 900 граждан, ПЦ «Весна» известны фамилии боле 650 фигурантов уголовных дел. 169 обвиняемых были признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными.

Акции протеста, которые прошли в Беларуси после выборов 2020 года признаны самыми массовыми за всю новейшую историю страны.