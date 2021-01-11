Умер бывший заместитель генерального прокурора, он курировал борьбу с коррупцией

Источник материала: Tut.by

10 января умер бывший замгенпрокурора Беларуси Виктор Конон, четыре года он курировал направление по борьбе с коррупцией. Ему было 64 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Виктор Конон был назначен на должность заместителя генерального прокурора в 2008 году, до этого возглавлял одно из управлений прокуратуры, был заместителем сначала генпрокурора Григория Василевича, а после его отставки — Александра Конюка. В августе 2012 Конон ушел в отставку, на его место пришел скандально известный Александр Архипов, экс-депутат и председатель постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей, вскоре Архипов был уволен в связи с совершением коррупционного преступления.

Виктор Конон начинал карьеру в Барановичской транспортной прокуратуре с 80-х годов, был самым молодым прокурором района в СССР (на должности Оршанского транспортного прокурора), в дальнейшем работал на различных должностях в органах прокуратуры Беларуси, в том числе на должности заместителя Белорусского транспортного прокурора, с 2008 по 2012 — в должности заместителя Генерального прокурора. Почетный работник органов прокуратуры Республики Беларусь.

Одним из главных его достижений является расследование уголовного дела и последующее осуждение преступной банды, орудовавшей в Гомельской области с конца 1980-х до начала 2000-х годов, известной как «банда Морозова». По словам близких, после ухода в отставку нигде более не работал, «поскольку работа в органах прокуратуры являлась призванием и на другом месте он себя не видел».

Виктор Конон в должности заместителя генерального прокурора курировал борьбу с коррупцией. В 2009-м он отмечал, что лидирующее место в структуре коррупционной преступности в Беларуси занимают взятки — более 30%, на втором месте стоят хищения государственной собственности, на третьем — служебные подлоги, затем следуют злоупотребления служебным положением. Больше всего коррупционных преступлений, заявлял Конон, совершается в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, образования, транспорта.

В 2012-м, незадолго до отставки, Конон отмечал, что за последние пять лет более тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной, административной и иной ответственности по фактам коррупционных нарушений, возбуждено 32 уголовных дела, возмещен ущерб на сумму около 1 млрд рублей. Причины отставки Конона публично не оглашались, его имя просто исчезло с сайта Генпрокуратуры. В 2011, после президентских выборов и «Плошчы-2010» Виктор Конон и еще около 160 топ-чиновников Беларуси был включен в список невъездных в ЕС.