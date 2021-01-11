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Суд оставил Игоря Лосика под стражей. Он голодает уже почти месяц
11.01.2021 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Партизанского района Минска оставил жалобу адвоката Игоря Лосика без удовлетворения,
Администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга»
Игорь Лосик держит голодовку уже 28 дней. Он объявил ее 15 декабря, когда стало известно, что ему предъявили новое обвинение — по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках). Это и позволило в перспективе продлить срок содержания политзаключенного под стражей.
В тот же день его поддержала Дарья Лосик — жена Игоря. Однако через неделю свою голодовку она
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Политзаключенный Игорь Лосик голодает уже почти месяц. При этом суд оставил его под стражей, не удовлетворив жалобу адвоката.
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