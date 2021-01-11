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Суд оставил Игоря Лосика под стражей. Он голодает уже почти месяц

11.01.2021 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Партизанского района Минска оставил жалобу адвоката Игоря Лосика без удовлетворения, сообщает «Радыё Свабода». Политзаключенный останется под стражей в жодинском СИЗО. Жалоба была подана на продление срока заключения Лосика под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.


Фото: "Радыё Свабода"

Администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» задержали 25 июня. Стало известно, что он проходит обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Таким образом, под стражей администратор находится более полугода.

Игорь Лосик держит голодовку уже 28 дней. Он объявил ее 15 декабря, когда стало известно, что ему предъявили новое обвинение — по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках). Это и позволило в перспективе продлить срок содержания политзаключенного под стражей.

В тот же день его поддержала Дарья Лосик — жена Игоря. Однако через неделю свою голодовку она приостановила в связи с «давлением на семью».

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Теги: Минск
 
 
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Политзаключенный Игорь Лосик голодает уже почти месяц. При этом суд оставил его под стражей, не удовлетворив жалобу адвоката.
 
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