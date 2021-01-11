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Александр Лукашенко дал интервью программе "Действующие лица"

11.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О белорусско-российских отношениях, условиях для дальнейшей интеграции, ценах на газ и дружбе с Владимиром Путиным, а также о сути нашей многовекторной внешней политики и, конечно, самом личном.  

Александр Лукашенко дал большое и откровенное интервью автору программы "Действующие лица" на телеканале "Россия-1" - журналисту Наиле Аскер-Заде. Глава государства рассказал, считает ли Владимира Путина своим другом, когда ждать в Беларуси проект новой Конституции, как реагирует на санкции Запада и почему не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского. 

Кстати, интервью в этой программе дал и младший сын Александра Лукашенко - Николай. 

Рассказывает Илона Красутская.

Об этом интервью договаривались больше года. Съемки все время переносились из-за плотного графика белорусского президента. В итоге ради эксклюзива автору программы "Действующие лица" пришлось отложить подготовку к праздникам и экстренно выехать в Минск. Снимали за пару дней до Нового года.

Александр Лукашенко дал интервью программе "Действующие лица"


Всю прошлую неделю Наиля Аскер-Заде  как могла интриговала зрителя в соцсетях. Вот она вышла на лед с Александром Лукашенко.

Оказалась в его рабочем кабинете.

А теперь наш президент сам везет ее за рулем автомобиля. 

Угощает в родительском доме на родине в Александрии.

А вот она уже хвастается селфи с младшим сыном президента Николаем.

А. Лукашенко: На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть

Гостья из России, конечно, чуть ли не в первую очередь спросит об отношениях между странами и дальнейших условиях для интеграции. Про дружбу с Путиным тоже было. 

Кто бы что ни додумывал, референдум по поправкам в Конституцию в Беларуси будет. Александр Лукашенко рассказал, когда и где об этом объявят. 

Александр Лукашенко дал интервью программе "Действующие лица"

Пообщаться Наиле Аскер-Заде удалось и с младшим сыном президента. Это огромная журналистская удача, все-таки первое взрослое интервью Николая Лукашенко. Зрители узнали о том, что Николай по-прежнему увлекается биологией и химией, играет на фортепиано уже 7 лет, отлично владеет английским, а сейчас еще учит испанский. С отцом они обсуждают политику дома, и как во всех семьях спорить друг с другом тоже приходится. 

С Александром Лукашенко у них общее хобби - хоккей. А вот о музыкальных вкусах тоже спорят. 

Каждый кадр - эксклюзив. В рабочем кабинете, на хоккейной тренировке, дома с угощениями.  Ну где еще антураж для съемок и реквизит предоставляет сам президент, а главное - абсолютную свободу для творчества?!  "Пул первого" по-доброму даже завидует российским коллегам.
 
Теги: Минск
 
 
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О белорусско-российских отношениях, условиях для дальнейшей интеграции, ценах на газ и дружбе с Владимиром Путиным, а также о сути нашей многовекторной внешней...
 
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