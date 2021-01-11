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Александр Лукашенко дал интервью программе "Действующие лица"
11.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО белорусско-российских отношениях, условиях для дальнейшей интеграции, ценах на газ и дружбе с Владимиром Путиным, а также о сути нашей многовекторной внешней политики и, конечно, самом личном.
Александр Лукашенко дал большое и откровенное интервью автору программы "Действующие лица" на телеканале "Россия-1" - журналисту Наиле Аскер-Заде. Глава государства рассказал, считает ли Владимира Путина своим другом, когда ждать в Беларуси проект новой Конституции, как реагирует на санкции Запада и почему не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского.
Кстати, интервью в этой программе дал и младший сын Александра Лукашенко - Николай.
Рассказывает Илона Красутская.
Об этом интервью договаривались больше года. Съемки все время переносились из-за плотного графика белорусского президента. В итоге ради эксклюзива автору программы "Действующие лица" пришлось отложить подготовку к праздникам и экстренно выехать в Минск. Снимали за пару дней до Нового года.
Всю прошлую неделю Наиля Аскер-Заде как могла интриговала зрителя в соцсетях. Вот она вышла на лед с Александром Лукашенко.
Оказалась в его рабочем кабинете.
А теперь наш президент сам везет ее за рулем автомобиля.
Угощает в родительском доме на родине в Александрии.
А вот она уже хвастается селфи с младшим сыном президента Николаем.
А. Лукашенко: На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не бытьГостья из России, конечно, чуть ли не в первую очередь спросит об отношениях между странами и дальнейших условиях для интеграции. Про дружбу с Путиным тоже было.
Кто бы что ни додумывал, референдум по поправкам в Конституцию в Беларуси будет. Александр Лукашенко рассказал, когда и где об этом объявят.
С Александром Лукашенко у них общее хобби - хоккей. А вот о музыкальных вкусах тоже спорят.
Каждый кадр - эксклюзив. В рабочем кабинете, на хоккейной тренировке, дома с угощениями. Ну где еще антураж для съемок и реквизит предоставляет сам президент, а главное - абсолютную свободу для творчества?! "Пул первого" по-доброму даже завидует российским коллегам.
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О белорусско-российских отношениях, условиях для дальнейшей интеграции, ценах на газ и дружбе с Владимиром Путиным, а также о сути нашей многовекторной внешней...
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