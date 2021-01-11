Источник материала: БT

Бесправник не справился с управлением

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские синоптики предупреждают о гололеде Нужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП - ...

Нужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП - водители не справляются с управлением автомобилей.Так, накануне на МКАД "тойота" выехала за пределы проезжей части и наехала на осветительную мачту. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Как выяснилось, мужчина 97-го года рождения не имел прав управления транспортными средствами.