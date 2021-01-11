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Белорусские синоптики предупреждают о гололеде

11.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП -  водители не справляются с управлением автомобилей.

Бесправник не справился с управлением

Белорусские синоптики предупреждают о гололеде


Так, накануне на МКАД "тойота" выехала за пределы проезжей части и наехала на осветительную мачту. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Как выяснилось, мужчина 97-го года рождения не имел прав управления транспортными средствами. 

 
 
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Нужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП - ...
 
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