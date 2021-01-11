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Белорусские синоптики предупреждают о гололеде
11.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП - водители не справляются с управлением автомобилей.
Бесправник не справился с управлением
Так, накануне на МКАД "тойота" выехала за пределы проезжей части и наехала на осветительную мачту. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Как выяснилось, мужчина 97-го года рождения не имел прав управления транспортными средствами.
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Нужно быть предельно внимательными и пешеходам, и водителям. К снегу и гололедице в последние дни оказались не готовы многие автолюбители. На дорогах всплеск ДТП - ...
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