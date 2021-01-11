2020-й стал самым теплым за всю историю наблюдений в Беларуси - такой зимы и осени никогда раньше не было

Источник материала: Tut.by

2020 год стал самым теплым в стране за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха за этот период составила +9,1 градуса. До этого лидером считался 2019-й, когда средний показатель столбика термометра находился на отметке +8,8 градуса.



Минск, 8 января 2021-го. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Прошедший год был аномально теплым. Он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1881 года. Среднегодовая температура составила +9,1 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы, — рассказывает начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец. — До этого самым теплым был предшествующий ему 2019-й со среднегодовой температурой воздуха +8,8. Таким образом, мы отмечаем два последовательных самых теплых года за всю историю метеонаблюдений на территории Беларуси.

Такой теплой зимы и осени, как в 2020-м, в Беларуси не было никогда. Например, средняя температура в зимний период 2019/2020 годов составила +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Зимой максимальная температура воздуха была отмечена на станции Дрогичин: 18 декабря здесь было +12,8 градуса. Минимальная — на станции Озерище. 8 февраля здесь зафиксировали -11,1 градуса.

А вот весна 2020-го по своей температуре оказалась близка к климатической норме. При этом интересно, что май стал холоднее обычного. Средняя температура в этом месяце — +11 градусов, что ниже нормы на 2,4 градуса. В последний раз такой холодный май в Беларуси отмечался в 1999-м.

— Летний сезон выдался теплым со средней температурой воздуха +18,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,4 градуса, — продолжает Наталья Клевец. — Максимальная температура была отмечена на станции Жлобин 11 июня и составила +34,4 градуса. Минимальная температура отмечена 14 августа на станции Бобруйск — +3,1 градуса.

При этом температурный режим на протяжении летнего сезона был неоднородным. Июнь оказался очень теплым, июль — близок к норме, август — теплее нормы.

— Что касается режима увлажнения, то за 2020-й мы отмечали недобор осадков, — говорит специалист и отмечает, что в среднем по стране выпало 92 процента от нормы. — Второй год подряд в среднем за год мы отмечаем дефицит увлажнения. <…> В 2020-м наиболее увлаженным месяцем был июнь, а самым сухим — апрель.



Минск, 8 января 2021-го. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рассказали синоптики и о том, каким будет январь 2021-го.

— За прошедшие продолжительные выходные в Беларуси установился зимний характер погоды, который по количеству осадков вполне соответствует текущему календарному периоду, но температура воздуха все еще несколько выше климатической нормы. Постепенно за счет поступления более прохладных воздушных масс она начинает приближаться к своим средним многолетним значениям, — рассказывает начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — В ближайший период мы ожидаем неустойчивый характер погоды. <…> Начиная со среды, в большинстве районов страны прогнозируются осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. Кроме того, мы прогнозируем некоторое увеличение снежного покрова.

Во второй половине недели и на предстоящих выходных заметно похолодает. Синоптики не исключают, что в отдельных районах, особенно по северо-востоку, в этот период в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -20 градусов и ниже.

— В целом вторая декада января прогнозируется с температурным фоном ниже декадной нормы на 1−3 градуса. При этом декадная норма — это -3...6 градусов, — продолжает Александр Беганский. — В третьей декаде января погода предварительно ожидается неустойчивая, с осадками, в том числе и в смешанной фазе — с преобладанием снега и мокрого снега. Не исключается в периоды оттепели и дождь, а также колебания температурного режима.

Есть вероятность, отметил специалист, что в феврале также «продолжится зимний характер погоды».