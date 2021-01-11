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В Витебске после наркоза умер породистый щенок - и его хозяйка выиграла суд с ветклиникой
11.01.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре щенок померанского шпица стал причиной судебного спора с ветеринарной клиникой,
Жительница Витебска Олеся обратилась в ветцентр за услугой — удалить молочные зубы померанскому шпицу. Специалисты объяснили, что для такой операции нужны обезболивание и наркоз. Собаке ввели нужные препараты — и породистый щенок умер.
Хозяйка обратилась в клинику за возмещением ущерба. Клиника выплатить стоимость собаки отказалась.
Дело оказалось в суде.
— Пришлось погрузиться в сферу специальных знаний — ветеринарию, — рассказывает адвокат областной коллегии адвокатов Вера Шлома. — Необходимо было изучить инструкции к препаратам, примененным в ходе операции. Суд установил, что гибель животного произошла из-за врачебной ошибки, и полностью удовлетворил требование о взыскании стоимости собаки.
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Жительница Витебска Олеся обратилась в ветцентр за услугой - удалить молочные зубы померанскому шпицу.
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