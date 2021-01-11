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В Витебске после наркоза умер породистый щенок - и его хозяйка выиграла суд с ветклиникой

11.01.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В областном центре щенок померанского шпица стал причиной судебного спора с ветеринарной клиникой, пишут «Витебские вести».


Жительница Витебска Олеся обратилась в ветцентр за услугой — удалить молочные зубы померанскому шпицу. Специалисты объяснили, что для такой операции нужны обезболивание и наркоз. Собаке ввели нужные препараты — и породистый щенок умер.

Хозяйка обратилась в клинику за возмещением ущерба. Клиника выплатить стоимость собаки отказалась.

Дело оказалось в суде.

— Пришлось погрузиться в сферу специальных знаний — ветеринарию, — рассказывает адвокат областной коллегии адвокатов Вера Шлома. — Необходимо было изучить инструкции к препаратам, примененным в ходе операции. Суд установил, что гибель животного произошла из-за врачебной ошибки, и полностью удовлетворил требование о взыскании стоимости собаки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жительница Витебска Олеся обратилась в ветцентр за услугой - удалить молочные зубы померанскому шпицу.
 
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