В Минске задержали девушку, которая разрисовала «Табакерку». Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Ночью 9 января сотрудники отдела Департамента охраны Московского района столицы задержали 31-летнюю минчанку, которая разрисовала киоск «Табакерка» на переулке Дубравинский, сообщает пресс-служба МВД.

По словам задержанной женщины, таким образом она выразила протест против установленного в этом месте киоска.

При ней было обнаружено два баллончика с белой и красной краской. Женщина рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также расклеивала листовки с призывами собраться на митинги, сообщили в милиции.

️Ранее минчанка к уголовной и административной ответственности не привлекалась, официально нигде не работает. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Напомним, 5 января в Минске милиция Бреста разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру">задержала трех молодых парней из Бреста. Они разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру. В отношении парней возбуждено уголовное дело.