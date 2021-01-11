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В Минске задержали девушку, которая разрисовала «Табакерку». Возбуждено дело
11.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 9 января сотрудники отдела Департамента охраны Московского района столицы задержали 31-летнюю минчанку, которая разрисовала киоск «Табакерка» на переулке Дубравинский,
По словам задержанной женщины, таким образом она выразила протест против установленного в этом месте киоска.
При ней было обнаружено два баллончика с белой и красной краской. Женщина рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также расклеивала листовки с призывами собраться на митинги, сообщили в милиции.
️Ранее минчанка к уголовной и административной ответственности не привлекалась, официально нигде не работает. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Напомним, 5 января в Минске милиция Бреста разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру">задержала трех молодых парней из Бреста. Они разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру. В отношении парней возбуждено уголовное дело.
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По словам задержанной женщины, таким образом она выразила протест против установленного в этом месте киоска.
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