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«Моего мнения никто не спрашивал». Пинский врач рассказал, как стал делегатом Всебелорусского собрания
11.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пинский врач Николай Телятицкий прокомментировал в соцсетях новость о своем выдвижении делегатом на Всебелорусское народное собрание.
Полемика развернулась в группе
«Моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач-детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, помогаю детям и взрослым, всем, кто в этом нуждается, обращается за помощью. В 2013 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Свои знания применяю на практике в своем родном городе Пинске, где и родился, который очень люблю и горжусь этим».
Николай Телятицкий также подчеркнул, что политика и власть — это не его.
«Есть политики, дипломаты, экономисты… люди, которые этому учатся, работают, с разными вариантами взглядов. Главное, чтобы они были профессионалами, людьми и думали как помочь обычным людям, соблюдая закон. Благодарю за Ваше переживание. Многих участников знаю лично, отличные люди, которые достигли успехов только своим трудом и являются реальным примером другим. В настоящее время, господа, главное — это здоровье и сохранить жизнь во время пандемии COVID-19. А пустят в Шенген или нет — это другой вопрос. Главное оставаться человеком. Есть Беларусь, Российская Федерация, Украина и другие страны. А на счет предложенного выступления на ВНС — отказался», — написал врач.
Всебелорусское народное собрание
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«Моего мнения никто не спрашивал». Пинский врач рассказал, как стал делегатом Всебелорусского собрания
«Пустят в Шенген или нет - это другой вопрос. Главное оставаться человеком. Есть Беларусь, Российская Федерация, Украина и другие страны. А на счет предложенного...
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