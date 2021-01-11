«Моего мнения никто не спрашивал». Пинский врач рассказал, как стал делегатом Всебелорусского собрания

Источник материала: Tut.by

Пинский врач Николай Телятицкий прокомментировал в соцсетях новость о своем выдвижении делегатом на Всебелорусское народное собрание.



Николай Телятицкий. Фото из соцсетей

Полемика развернулась в группе «Па-першае, я з Пiнска» под статьей портала «Медиа-Полесье» с перечислением фамилий делегатов на ВНС от Пинска. В списке оказался и врач Николай Телятицкий. В комментариях под новостью медик пояснил, что его выдвинул Совет депутатов.

«Моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач-детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, помогаю детям и взрослым, всем, кто в этом нуждается, обращается за помощью. В 2013 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Свои знания применяю на практике в своем родном городе Пинске, где и родился, который очень люблю и горжусь этим».

Николай Телятицкий также подчеркнул, что политика и власть — это не его.

«Есть политики, дипломаты, экономисты… люди, которые этому учатся, работают, с разными вариантами взглядов. Главное, чтобы они были профессионалами, людьми и думали как помочь обычным людям, соблюдая закон. Благодарю за Ваше переживание. Многих участников знаю лично, отличные люди, которые достигли успехов только своим трудом и являются реальным примером другим. В настоящее время, господа, главное — это здоровье и сохранить жизнь во время пандемии COVID-19. А пустят в Шенген или нет — это другой вопрос. Главное оставаться человеком. Есть Беларусь, Российская Федерация, Украина и другие страны. А на счет предложенного выступления на ВНС — отказался», — написал врач.

Всебелорусское народное собрание собираются провести 11−12 февраля в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан.