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Смарт-часы, планшет и деньги. В Гомеле за взятки судят бывшую главную идеолога города
11.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле начался суд над экс-идеологом горисполкома Екатериной Дегтяревой. Бывшую начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома судят за взятки.
36-летнюю Екатерину Дегтяреву
По мнению гособвинения, озвученному сегодня в суде, деньги она брала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.
По версии следствия, Дегтярева, являясь госслужащей, брала взятки начиная с сентября 2014 года по март 2020-го и тем самым «совершила ряд умышленных преступлений против интересов службы», «поставила личные корыстные интересы выше государственных, выстроила систему поборов и пренебрегла принципами законности».
Прокурор перечислил эпизоды — их около десяти, и все они схожи.
В деле фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также тех, кто эти концерты организовывал — частное унитарное предприятие «Арт- Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов». Но обвиняемый по делу в суде только один — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.
Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки — в виде, например, планшета и смарт-часов.
И Дегтярева, и Кирилло вину признают полностью. Во вторник суд заслушает их показания.
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36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года прямо на рабочем месте.
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