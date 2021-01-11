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Структура некоторых тестов на ЦТ-2021 изменится. Расписали, как будет теперь

11.01.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте РИКЗ опубликовали спецификацию ЦТ-2021. В сравнении с тестированием-2020 тут есть кое-какие изменения. По некоторым предметам поменялось количество заданий в части А и В, где-то увеличилось число правильных ответов.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Тестирование состоит из части А и части В. А — это закрытые вопросы, где абитуриенту нужно выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. В — открытые вопросы, где верный ответ человеку следует вписать самому.

Предмет Как было на ЦТ в 2020 (данные из сборников ЦТ-2020) — А/В Спецификация теста в 2021 Заметки на полях Время на тест в 2020=2021
Математика А — 20, В — 12 А — 18, В — 14 На ЦТ-2021 в части А может быть правильными 1,2 и более ответов из пяти предложенных (ранее тут был только один верный ответ) 180
Физика А — 20, В — 12 А — 18, В — 14 На ЦТ-2021 в части А может быть правильными 1,2 и более ответов из пяти предложенных (ранее тут был только один верный ответ) 180
Обществоведение А — 38, В — 12 А — 28, В — 16   90
Биология А — 38, В — 12 А — 28, В — 16   120
Химия А — 38, В — 12 А — 28, В — 16   150
География А — 38, В -12 А — 28, В — 16   90
Всемирная история (новейшее время) А — 38, В — 12 А — 28, В — 16   90
История Беларуси А — 38, В — 12 А — 28, В — 16   90
Иностранный (например, английский язык) А — 48, В — 12 А — 30, В — 18 В части А нужно выбрать один правильный ответ из пяти (трех) предложенных 120
Русский язык А — 30, В — 10 А — 30, В — 10 В части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов 120
Белорусский язык А — 30, В — 10 А — 30, В — 10 В части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов 120

Структурные изменения не затронули только тесты по белорусскому и русскому языкам. В тестах по обществоведению, биологии, химии, географии, всемирной истории (новейшего времени), истории Беларуси и иностранному языку (смотрели на примере английского) заданий стало меньше. Например, в тесте по химии раньше было 50 заданий, на ЦТ-2021 их будет 44, по английскому — было 60 заданий, а стало — 48. В основном уменьшение количества заданий произошло из-за того, что стало меньше заданий в части А. При этом время на выполнение тестов не изменилось.

Еще одно новшество, если в 2020-м в части А в тестах по математике и физике правильным мог быть только один из пяти предложенных вариантов ответов, то теперь их может быть 1, 2 и более.

— Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад, но могу заверить: ЦТ сложнее не станет, — пояснил данную ситуацию Sputnik.by директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Напомним, в январе — феврале в стране пройдет второй этап репетиционного тестирования.

 
 
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На сайте РИКЗ опубликовали спецификацию ЦТ-2021. В сравнении с тестированием-2020 тут есть кое-какие изменения.
 
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