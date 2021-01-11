Структура некоторых тестов на ЦТ-2021 изменится. Расписали, как будет теперь

На сайте РИКЗ опубликовали спецификацию ЦТ-2021. В сравнении с тестированием-2020 тут есть кое-какие изменения. По некоторым предметам поменялось количество заданий в части А и В, где-то увеличилось число правильных ответов.
Тестирование состоит из части А и части В. А — это закрытые вопросы, где абитуриенту нужно выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. В — открытые вопросы, где верный ответ человеку следует вписать самому.
Предмет
Как было на ЦТ в 2020 (данные из сборников ЦТ-2020) — А/В
На ЦТ-2021 в части А может быть правильными 1,2 и более ответов из пяти предложенных (ранее тут был только один верный ответ)
180
Физика
А — 20, В — 12
А — 18, В — 14
На ЦТ-2021 в части А может быть правильными 1,2 и более ответов из пяти предложенных (ранее тут был только один верный ответ)
180
Обществоведение
А — 38, В — 12
А — 28, В — 16
90
Биология
А — 38, В — 12
А — 28, В — 16
120
Химия
А — 38, В — 12
А — 28, В — 16
150
География
А — 38, В -12
А — 28, В — 16
90
Всемирная история (новейшее время)
А — 38, В — 12
А — 28, В — 16
90
История Беларуси
А — 38, В — 12
А — 28, В — 16
90
Иностранный (например, английский язык)
А — 48, В — 12
А — 30, В — 18
В части А нужно выбрать один правильный ответ из пяти (трех) предложенных
120
Русский язык
А — 30, В — 10
А — 30, В — 10
В части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов
120
Белорусский язык
А — 30, В — 10
А — 30, В — 10
В части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов
120
Структурные изменения не затронули только тесты по белорусскому и русскому языкам. В тестах по обществоведению, биологии, химии, географии, всемирной истории (новейшего времени), истории Беларуси и иностранному языку (смотрели на примере английского) заданий стало меньше. Например, в тесте по химии раньше было 50 заданий, на ЦТ-2021 их будет 44, по английскому — было 60 заданий, а стало — 48. В основном уменьшение количества заданий произошло из-за того, что стало меньше заданий в части А. При этом время на выполнение тестов не изменилось.
Еще одно новшество, если в 2020-м в части А в тестах по математике и физике правильным мог быть только один из пяти предложенных вариантов ответов, то теперь их может быть 1, 2 и более.
— Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад, но могу заверить: ЦТ сложнее не станет, — пояснил данную ситуацию Sputnik.by директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Напомним, в январе — феврале в стране пройдет второй этап репетиционного тестирования.