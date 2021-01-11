Источник материала: БT

Зимы 19-го и 20-го годов стали рекордно теплыми в истории белорусских метеонаблюдений



Такой теплой осени на территории Беларуси не отмечалось ни разу, сообщили сегодня в Гидрометеоцентре.

Наталья Клевец, начальник отдела службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии: "Прошедший год у нас был самым теплым на территории РБ, его температура была 9,5, что превышало норму на 2,4 градуса. Аномально теплой была зима 2019-2020 года и все три летних месяца имели положительную температуру и превышали норму более чем на 5 градусов. Из сезонов очень выделяется осень, она также была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Мы отмечаем на данный момент температура и по земному шару, и в Беларуси будет расти".

В ближайшие дни в Беларуси будут морозы

На этой неделе белорусов ждет понижение температур: завтра ночью - до минус 11, днем - 4 с минусом. С четверга на ночном термометре до 25 мороза, днем - до минус 15 градусов.