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Более 300 предложений в адрес Всебелорусского народного собрания поступило онлайн
11.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более 300 предложений в электронном виде поступило через сайт vsebel.by в адрес Всебелорусского народного собрания. Их анализом занимается специально созданная рабочая группа. Наиболее активные - жители Минска, от них больше половины идей по разным сферам. Меньше всего предложений пока из столичной области. Около трети от всех инициатив белорусов касаются общественно-политической жизни страны. Также в топе тем соцподдержка, улучшение качества медуслуг и образования, налоги и изменения законодательства.
Все инициативы с мест распределяются онлайн по тематическим разделам. Их прием запланирован вплоть до завершения работы Всебелорусского собрания - 12 февраля.
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Более 300 предложений в электронном виде поступило через сайт vsebel.by в адрес Всебелорусского народного собрания. Их анализом занимается специально созданная...
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