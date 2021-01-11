Источник материала: БT

Синоптики предупреждают о существенном понижении температуры и по-настоящему зимнем характере погоды. Уже завтра столбик термометра опустится до 3-9 мороза ночью, днем до минус 4. В среду, на старый Новый год, днем минус 6 градусов и снег. Во второй половине недели усилится мороз: в четверг ночью до 15 ниже 0. Ближе к воскресенью ночная температура в северных регионах опустится до минус 23. Синоптики подчеркивают - вторая декада января будет холодной, но в целом фиксируется общий рост температурных показателей.

Точный прогноз синоптики дают не более чем на 6 дней вперед.