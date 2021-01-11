Контроль за дорожным движением возле учреждений образования

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Госавтоинспекция сегодня начала комплекс мероприятий по контролю за дорожным движением возле учреждений образования. Завершение школьных каникул и начало учебного процесса характеризуются наличием ряда угроз для безопасности детей на дорогах. Один из основных рисков - увеличение интенсивности движения автотранспорта возле школ перед началом занятий и после их окончания.

На что акцентировано внимание ГАИ - знает Илья Цветков.

Вот такие посты с участием инспекторов ДПС в Минске на этой неделе можно будет увидеть почти в каждом районе. Сотрудники ГАИ дежурят около учебных заведений и контролируют безопасное передвижение детей, ведь сегодня у школьников как раз закончились зимние каникулы.

С самого утра под пристальным вниманием дорожных милиционеров - пешеходные переходы около школ и детских садиков. Детям напоминают о том, как пешеходам нужно вести себя на проезжей части.

Особый акцент и на перевозку маленьких пассажиров. Инспекторы проверяют наличие детских кресел в салоне авто, а также следят, как взрослые пристегивают несовершеннолетних ремнем безопасности.

На этой неделе беседовать на тему безопасности с детьми сотрудники ГАИ будут и на уроках, посвященных изучению правил дорожного движения.

Особенно тщательно за чистотой полотна и тротуаров около школ следят сейчас и дорожные службы. Из-за сильных снегопадов работа дорожников идет без перерыва. Идет обработка дорог и антигололедной смесью.

Не только снег, но и мороз в ближайшие дни будут испытывать водителей. Следует не просто быть осторожными во время движения, но и готовить заранее авто.