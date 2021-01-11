Более 160 первичных профсоюзных организаций созданы в 2020 году в Витебской области

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Более 160 первичных профсоюзных организаций созданы в прошлом году в Витебской области, 70 % из них в частном секторе экономики. И эта тенденция характерна для всех регионов Беларуси. Практика показывает - вне зависимости от формы собственности работники предприятий нуждаются в защите своих прав, в создании безопасных условий труда, достойной зарплате. А значит, нужны структуры, которые смогут это обеспечить. Такую роль выполняют профсоюзы. Отстаивая интересы человека труда на конкретном предприятии, они способствуют сплочению коллектива, а значит, решают одинаковую с нанимателем задачу - развитие производства, продвижение продукции и повышение благосостояния работников.

Иван Возмитель, председатель Витебского областного объединения профсоюзов: "Профсоюз создается ради развития социального партнерства, ради создания своеобразной конституции - коллективного договора. И надо сказать, что сегодня в Витебской области порядка 90 % охват коллективно-договорными обязательствами. Мы стремимся, чтобы вступали в члены профсоюза для развития общности людей".

ФПБ представляет интересы человека труда на самом высоком уровне

ФПБ объединяет 15 отраслевых союзов. Широкий охват трудящихся позволяет общественному объединению выступать равноправным партнером в диалоге и с властью, и с нанимателями, представляя интересы человека труда на самом высоком уровне.