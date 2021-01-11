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В Беларуси к концу недели ожидается до минус 25

11.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Серьезное похолодание идет и в Беларусь. К концу недели в стране ожидается до минус 25. Еще завтра и послезавтра прогнозируется небольшой снег, метель и до минус 5-7. А уже с четверга столбик термометра начнет стремительно опускаться.

 
 
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Серьезное похолодание идет и в Беларусь. К концу недели в стране ожидается до минус 25. Еще завтра и послезавтра прогнозируется небольшой снег, метель и до минус 5-7. А...
 
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