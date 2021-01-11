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Почему закон сегодня защищает только представителей власти и силовиков? Если бы вопросы Лукашенко задавали мы
11.01.2021 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шпиц на обеденном столе и непристегнутый ремень безопасности стали самыми обсуждаемыми темами после интервью Александра и Николая Лукашенко журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде. В интервью было много о хоккее, блинах, «музыке для дамы сердца», но практически ничего из того, что сегодня волнует белорусов.
Мы также не раз обращались с запросами на интервью с Александром Лукашенко, но его пресс-служба на эти запросы даже не реагирует. Общение с ресурсом, имеющим 65% охвата белорусской интернет-аудитории, видимо, не так интересно, как общение с журналистами российских госканалов. Ах да, мы ж еще и не СМИ!
Однако мы считаем, что Александр Лукашенко должен ответить на наши вопросы и на вопросы интернет-аудитории. Интернет-пользователи — это
В конце концов, в нашей Конституции сказано: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ», а не «лично Александр Григорьевич Лукашенко».
Народ имеет право знать, что думает президент по важным вопросам и какие планы вынашивает. Более того, народ должен иметь право контролировать, какие решения принимает президент.
Мы в редакции посовещались и сформулировали свои вопросы. Вот они. Предлагаем вам в комментариях оставить свои. Мы просим вас сделать это цивилизованно и корректно, мы уже убедились, что вы это делать умеете, — не подведите.
Вы также можете проголосовать за те вопросы, которые волнуют вас больше всего — так мы узнаем, каков реальный интерес к предложенным нами темам. Вы можете выбрать несколько вариантов ответов (поэтому результат в сумме больше 100% не должен вас удивлять или казаться подозрительным).
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Почему закон сегодня защищает только представителей власти и силовиков? Если бы вопросы Лукашенко задавали мы
Народ имеет право знать, что думает президент по важным вопросам и какие планы вынашивает. Более того, народ должен иметь право контролировать, какие решения...
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