Почему закон сегодня защищает только представителей власти и силовиков? Если бы вопросы Лукашенко задавали мы

Источник материала: Tut.by

Шпиц на обеденном столе и непристегнутый ремень безопасности стали самыми обсуждаемыми темами после интервью Александра и Николая Лукашенко журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде. В интервью было много о хоккее, блинах, «музыке для дамы сердца», но практически ничего из того, что сегодня волнует белорусов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы также не раз обращались с запросами на интервью с Александром Лукашенко, но его пресс-служба на эти запросы даже не реагирует. Общение с ресурсом, имеющим 65% охвата белорусской интернет-аудитории, видимо, не так интересно, как общение с журналистами российских госканалов. Ах да, мы ж еще и не СМИ!

Однако мы считаем, что Александр Лукашенко должен ответить на наши вопросы и на вопросы интернет-аудитории. Интернет-пользователи — это большинство населения страны . По данным Белстата, еще в 2019 году (то есть два года назад) 82,8% населения (в возрасте 6 — 72 лет) использовали интернет, а 68,5% населения делали это ежедневно.

В конце концов, в нашей Конституции сказано: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ», а не «лично Александр Григорьевич Лукашенко».

Народ имеет право знать, что думает президент по важным вопросам и какие планы вынашивает. Более того, народ должен иметь право контролировать, какие решения принимает президент.

Мы в редакции посовещались и сформулировали свои вопросы. Вот они. Предлагаем вам в комментариях оставить свои. Мы просим вас сделать это цивилизованно и корректно, мы уже убедились, что вы это делать умеете, — не подведите.

Вы также можете проголосовать за те вопросы, которые волнуют вас больше всего — так мы узнаем, каков реальный интерес к предложенным нами темам. Вы можете выбрать несколько вариантов ответов (поэтому результат в сумме больше 100% не должен вас удивлять или казаться подозрительным).

Опрос На какие вопросы должен ответить Александр Лукашенко? Почему закон в Беларуси сегодня защищает только представителей власти и силовиков? Почему не было возбуждено ни одного дела о применении насилия со стороны силовиков, несмотря на то, что более тысячи свидетельств такого насилия задокументировано ?

Почему не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту гибели граждан Беларуси во время подавления протестов? Например, по факту убийства Александра Тарайковского (а за памятные надписи на месте его гибели осуждены 5 человек)?

Почему не возбуждено уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко и не задержан никто из участников событий 11 ноября на «Площади перемен»?

Кто отдал приказ стрелять по людям резиновыми пулями и забрасывать их светошумовыми гранатами? Кто ответственен за то, как вела себя милиция 9−12 августа?

Если силовики честные и смелые, почему они всегда носят балаклавы, а в судах выступают преимущественно анонимно?

На каких таких законных основаниях более семи месяцев содержится под стражей Сергей Тихановский, если вся страна видела грубую провокацию, которую разыграли в момент его задержания? Почему более полугода находится за решеткой блогер Игорь Лосик (28 дней держит голодовку)? За что сидят еще более 160 человек, признанных правозащитниками политзаключенными (Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак — посмотрите весь список )?

Почему в Беларуси преследуются журналисты? После выборов их задерживали 477 раз. Катерина Борисевич с 19 ноября находится в СИЗО из-за статьи о том, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя, а Катерина Андреева и Дарья Чульцова 15 ноября угодили за решетку за то, что вели прямой эфир.

Почему вы называете фашистским бело-красно-белый флаг, под которым принимали присягу? Вы как историк должны знать, что история этого флага не исчерпывается его использованием коллаборационистами? Почему люди получают «сутки» за то, что вывешивают на окнах своих квартир БЧБ-флаги?

Почему, когда на улицы белорусских городов в августе вышли сотни тысяч человек, вы не захотели выслушать их мнение?

Что вы почувствовали, когда рабочие МЗКТ вам кричали «Уходи!» ?

О каком народном единстве может идти речь в ситуации, когда из диалога исключены оппоненты власти, а с начала избирательной кампании в мае и до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч человек и тысячи были избиты?

Почему люди теряют работу или подвергаются репрессиям лишь за то, что публично выразили свою позицию? Ведь в нашей Конституции сказано: «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение».

Почему при наличии убедительных доказательств фальсификаций на выборах (примеры: раз и два ) результаты голосования ни по одному из участков или округов не были пересмотрены? Почему итоговые протоколы голосования на участках часто не вывешивались вовсе?

Почему независимых кандидатов не допустили в участковые избирательные комиссии? Почему ограничили доступ независимых наблюдателей на участки для голосования?

Почему на Всебелорусское народное собрание выдвигают лишь лояльных власти делегатов ? А сам процесс выдвижения делегатов до сих пор непонятен?

Почему до выборов 2020 года «кукловодов» искали среди руководства «Газпрома», «а может быть, и выше» , а после выборов — в Литве и Польше? Почему вы не допускаете мысли, что белорусы могут быть недовольны властью самостоятельно и совершенно безвозмездно?

Что нового вы можете предложить стране и народу, чтобы вывести страну из кризиса?

Как вы будете искать общий язык с теми, кто с вами не согласен и кто вами не доволен? И будете ли вообще? Или варианты «уволить», «посадить», «выдавить из страны» вас вполне устраивают?

Почему в стране уничтожена независимая социология, да и социология в целом? Вам неинтересно знать, что о власти думают люди? Апрельское исследование Института социологии Национальной академии наук показало , что в марте 2020 года уровень доверия к Лукашенко у минчан составил 24 процента, а к ЦИК — 11 процентов, — но и эти данные не были опубликованы официально.

Почему вы ко всем обращаетесь на «ты», нашу страну называете «клочком земли», а ее столицу «городишком»?

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