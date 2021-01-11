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СК завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападение на милиционеров

11.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападении на милиционеров. Третьего сентября прошлого года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Беларуси, напал с ножом на правоохранителей. Тогда милиционерам удалось выбить холодное оружие из его рук. Однако стражи порядка все же были травмированы. Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе - покушение на убийство.
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападении на милиционеров. Третьего сентября прошлого года 54-летний гражданин ...
 
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