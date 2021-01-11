|
СК завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападение на милиционеров
11.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападении на милиционеров. Третьего сентября прошлого года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Беларуси, напал с ножом на правоохранителей. Тогда милиционерам удалось выбить холодное оружие из его рук. Однако стражи порядка все же были травмированы. Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе - покушение на убийство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападении на милиционеров. Третьего сентября прошлого года 54-летний гражданин ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)