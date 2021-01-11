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В Гомеле судили мужчину, который сорвал со здания на проспекте государственный флаг и выбросил в урну

11.01.2021 21:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле судили 46-летнего предпринимателя из Гомеля Алексея Полещука, который осенью прошлого года на проспекте Ленина сорвал госфлаг и выбросил его в урну.

Сегодня мужчине вынесли приговор — он получил год «домашней химии», сообщает «Гомельская вясна».

Напомним, утром 1 ноября в Гомеле к патрульному наряду милиции подошла женщина, передала госфлаг Беларуси и рассказала, что нашла его в урне на одной из центральных улиц. Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина. С помощью камер видеонаблюдения милиционеры вычислили мужчину, который накануне вечером снял госсимвол, после чего выбросил его в урну.

 
Теги: Гомель
 
 
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С помощью камер видеонаблюдения милиционеры вычислили мужчину, который накануне вечером снял госсимвол, после чего выбросил его в урну.
 
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