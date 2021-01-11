Очереди на техосмотр. На диагностических станциях наплыв автовладельцев

Источник материала: БT

В Беларуси в первые дни нового года отмечается повышенный спрос среди водителей на прохождение техосмотра . На многих станциях диагностики даже выстраиваются очереди, чтобы получить допуск на участие авто в дорожном движении. Только за 10 дней этого года выдано разрешений почти в три раза больше, чем в прошлом году. Больше всего разрешений выдали в Брестской области - около 11 с половиной тысяч. Напомним, с 1 января дорожный сбор в Беларуси отменен.



Юрий Ленчевский, директор УП "Белтехосмотр": "Мы наблюдаем значительный рост автовладельцев, которые приехали на диагностические станции. Если сравнивать с первой декадой прошлого года, то мы в прошлом году выдали 17 тысяч разрешений, в этом году уже более 53 тысяч. Это больше, чем за весь декабрь прошлого года. Основная масса обратившихся на станции - это физлица, которые избегали прохождения техосмотра в предыдущие годы".