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Очереди на техосмотр. На диагностических станциях наплыв автовладельцев
11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси в первые дни нового года отмечается повышенный спрос среди водителей
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В Беларуси в первые дни нового года отмечается повышенный спрос среди водителей на прохождение техосмотра. На многих станциях диагностики даже выстраиваются...
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