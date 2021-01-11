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Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами

11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приятная новость. Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами  за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики.

Им приходится работать в гуще событий. Порой рискуя жизнью

Но опасность отходит на второй план, когда на первом - стремление показать белорусскому зрителю объективную картину. Многие, вероятно, уже забыли эти кадры, но журналистам государственных СМИ приходилось работать в непростых условиях, ощущая на себе агрессию толпы.

Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами

Медали "За отвагу" удостоен специальный корреспондент Столичного телевидения Григорий Азаренок, "За трудовые заслуги" - обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины награждены журналисты президентского пула  Дмитрий Крят (издательский дом "Беларусь сегодня")  и Игорь Тур (Второй национальный телеканал). Наум Гальперович - заместитель директора канала "Культура" Белорусского радио -  удостоен почетного звания "Заслуженный деятель культуры".

Благодарности президента сотрудникам СМИ

Кроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности президента за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Она объявлена журналистам Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Например, Ксении Лебедевой и Александру Хоровцу действительно пришлось несладко, работали, как принято говорить у телевизионщиков, в поле в опасных условиях. 

Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!

Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами

Благодарности удостоены корреспондент АТН Мария Петрашко и ведущие программы "Панорама". При этом на журналистов и ведущих обрушился вал угроз и травли. Но они ни на секунду не изменили своей профессии.
Благодарность президента также объявлена и нашим коллегам, журналистам Второго национального телеканала, Столичного телевидения, Белорусского телеграфного агентства и газеты "СБ. Беларусь сегодня".
За плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность Благодарности президента удостоен композитор Евгений Олейник.

Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!

 
Теги: Новости
 
 
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