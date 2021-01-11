Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами

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Им приходится работать в гуще событий. Порой рискуя жизнью

Но опасность отходит на второй план, когда на первом - стремление показать белорусскому зрителю объективную картину. Многие, вероятно, уже забыли эти кадры, но журналистам государственных СМИ приходилось работать в непростых условиях, ощущая на себе агрессию толпы.









Благодарности президента сотрудникам СМИ

Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!





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