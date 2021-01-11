|
Президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами
11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриятная новость. Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики.
Им приходится работать в гуще событий. Порой рискуя жизнью
Но опасность отходит на второй план, когда на первом - стремление показать белорусскому зрителю объективную картину. Многие, вероятно, уже забыли эти кадры, но журналистам государственных СМИ приходилось работать в непростых условиях, ощущая на себе агрессию толпы.
Медали "За отвагу" удостоен специальный корреспондент Столичного телевидения Григорий Азаренок, "За трудовые заслуги" - обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины награждены журналисты президентского пула Дмитрий Крят (издательский дом "Беларусь сегодня") и Игорь Тур (Второй национальный телеканал).
Благодарности президента сотрудникам СМИКроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности президента за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Она объявлена журналистам Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Например, Ксении Лебедевой и Александру Хоровцу действительно пришлось несладко, работали, как принято говорить у телевизионщиков, в поле в опасных условиях.
Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!
Благодарности удостоены корреспондент АТН Мария Петрашко и ведущие программы
Благодарность президента также объявлена и нашим коллегам, журналистам Второго национального телеканала, Столичного телевидения, Белорусского телеграфного агентства и газеты "СБ. Беларусь сегодня".
За плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность Благодарности президента удостоен композитор Евгений Олейник.
Руководство Белтелерадиокомпании и коллектив АТН, поздравляем коллег!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приятная новость. Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников СМИ госнаградами за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)