ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цикл рубрики "Будет дополнено" - все о лжи беглых. С 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ.

11.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Делегаты Всебелорусского народного собрания готовы работать и обсуждать будущее страны

Даже несмотря на угрозы, которые пытаются сыпать на них и их семьи некоторые беглецы. Впрочем, уже давно очевидно - это излюбленный метод политических дезертиров, которые готовы бросить страну, лишь помани их заграничным рублем. Хотели диалога? Всебелорусское народное собрание - отличная площадка. Но разве диалог интересует делегатов каких-то советов, платформ и штабов, в количестве которых уже трудно разобраться? Нет! Их интересует только дискредитация конструктивных решений, очернение власти и расшатывание общества. Естественно не бесплатно. Правда денег на всех грантоедов в западном кошельке не хватает. Это становится понятно из материала, который сегодня вышел в эфире у наших коллег на телеканале ОНТ.

Цикл рубрики "Будет дополнено" - все о лжи беглых. С 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ.

Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни"

Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря, разводом наших сограждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общение с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены. Об этом и многом другом рассказали коллеги в программе "Наши новости". Приводим и фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской - бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман.

Цикл рубрики "Будет дополнено" - все о лжи беглых. С 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ.

Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные2 создатели "Страны для жизни"? Все факты готовы предоставить наши коллеги с телеканала ОНТ. С сегодняшнего дня стартовал новый цикл рубрики "Будет дополнено", авторы которой расскажут все о лжи беглых. Каждый день с 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегаты Всебелорусского народного собрания готовы работать и обсуждать будущее страны Даже несмотря на угрозы, которые пытаются сыпать на них и их семьи...
 
Новости дня
Новости общества
 
До народного вече остается ровно месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by