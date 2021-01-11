Источник материала: БT

Делегаты Всебелорусского народного собрания готовы работать и обсуждать будущее страны

Даже несмотря на угрозы, которые пытаются сыпать на них и их семьи некоторые беглецы. Впрочем, уже давно очевидно - это излюбленный метод политических дезертиров, которые готовы бросить страну, лишь помани их заграничным рублем. Хотели диалога? Всебелорусское народное собрание - отличная площадка. Но разве диалог интересует делегатов каких-то советов, платформ и штабов, в количестве которых уже трудно разобраться? Нет! Их интересует только дискредитация конструктивных решений, очернение власти и расшатывание общества. Естественно не бесплатно. Правда денег на всех грантоедов в западном кошельке не хватает. Это становится понятно из материала, который сегодня вышел в эфире у наших коллег на телеканале ОНТ.









Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни"

Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря, разводом наших сограждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общение с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены. Об этом и многом другом рассказали коллеги в программе "Наши новости". Приводим и фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской - бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман.







Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные2 создатели "Страны для жизни"? Все факты готовы предоставить наши коллеги с телеканала ОНТ. С сегодняшнего дня стартовал новый цикл рубрики "Будет дополнено", авторы которой расскажут все о лжи беглых. Каждый день с 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ.