До народного вече остается ровно месяц

Источник материала: БT

Напомним, Всебелорусское собрание пройдет 11-12 февраля. И соберет 2 700 делегатов и участников. Это люди разного возраста, со всех регионов, с определенным опытом, полезным для страны, и авторитетом. Анастасия Бенедисюк продолжит.



Выпускник кафедры политологии БГЭУ, председатель Постоянной комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а еще второй человек в комиссии по межрегиональному сотрудничеству Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Словом, к своим еще «до 30-ти» Петр Орлов успел широко расправить крылья. И, главное, лететь ни на юг, ни на запад не собирается. Знает, чего хочет здесь и сейчас! Это для тех, кто решил припугнуть делегатов, дескать, только высуньте нос.









Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

"Тезис оппонентов состоит в том, что по сути ВНС не является легитимным органом, способным принимать какие-либо политические решения. Но давайте сегодня скажем откровенно, если делегатом ВНС является директор, руководитель крупного предприятия реального сектора экономики, то мы понимаем, что он идет туда не только со своим решением. За ним стоят тысячи, а может быть и более человек. Поэтому эти призывы, я считаю, не конструктивными. И крайне нецелесообразными".



Более того, молодой политолог видит перспективу ВНС и как конституционного органа. Уверен, этому вопросу на народном вече уделят должное внимание. Уже несколько месяцев молодежный парламент принимает предложения: запустили онлайн-платформу, работали дискуссионные площадки. Сейчас аккумулируют полученную информацию.



Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Такие вопросы, как введение уполномоченного по делам молодежи в РБ. Переформатирование структуры государственной молодежной политики. В частности, предоставление условий, чтобы разные организации имели доступ к гранатовому финансированию, что, по сути, позволит не только создавать конкуренцию между организациями, но и более успешно продвигать молодежную политику".



Сам Петр родом со Старых Дорог, поэтому не обойдет и развитие малых городов, райцентров. Будут на ВНС и радеющие за интересы сельских жителей. Ирина Белая родилась в Велятичах, вышла замуж и воспитывала детей в Зоричах. Всю жизнь на Борисовской земле. Хотя, безусловно, не скрывает, что есть и трудности. Соседние деревни опустели, уезжает молодежь, закрываются социальные объекты. Пять лет назад, например, не стало почты. Тогда Ирина потеряла работу. Пришлось сменить профиль. Теперь работает бригадиром. Коллеги, узнав, что свой человек едет представлять их интересы, дают наставления. Тот случай, когда рыбы не просят. Знающим цену труду, золотому колосу, рублю. Обновить бы удочку. Работы у аграриев хватает в любую пору года. В том числе и зимой: обрабатывают почву, где надо - вносят удобрения и чистят от снега дороги. Ирина Белая, кстати, еще и депутат. В такую погоду, признается, звонков от односельчан много: кому-то засыпало двор, кому-то дорогу, где-то застряла автолавка. Сейчас параллельно озвучивают и свои инициативы для ВНС.









Цимбалы, гармошка, баян, фортепиано, духовые. Юрий Кривошей – мультиинструменталист. К тому же, в свои 25 еще и руководит народным ансамблем "Живица" в деревне Бор Пуховичского района. Правда, первой скрипкой себя не называет. Все-таки выступает с мамой, папой, тетей и дядей. Это семейный ансамбль.



Юрий Кривошей, художественный руководитель народного семейного ансамбля "Живица":

"Одной из самых главных задач ВНС - выработка эффективных механизмов для решения актуальных проблем не только страны, но и каждого отдельного гражданина РБ. Предложения будут разные. Я поддерживаю такие, как улучшение демографической ситуации, патриотическое, информационное воспитание".



Все свои идеи и даже больше они озвучат ровно через месяц.