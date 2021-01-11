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Марию Колесникову перевели из Жодино на Володарку: во вторник - допрос

12.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 в столице, сообщил в понедельник КС в своем канале в Telegram.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Продлены сроки расследования дела Марии Колесниковой

"Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО на Володарского. Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в понедельник в Минске с Колесниковой уже встречался адвокат.

Во вторник - допрос

Как сообщила Sputnik адвокат Колесниковой Людмила Казак, во вторник она опять поедет в СИЗО. "На завтра назначены следственные действия, будет допрос", – сказала она, уточнив, что он запланирован на первую половину дня.

По ее словам, Колесникова восприняла перевод из Жодино спокойно, без эмоций. При этом Казак заявила, что узнала об экстрадиции оппозиционерки только в понедельник.

"Все нормально, жалоб у Марии на сотрудников СИЗО нет", – пояснила защитник.

Вместе с тем она сказала, что будет подавать жалобу на то, что им пришлось общаться через стекло. "Мною будет подана жалоба на условия общения с моей подзащитной", – сказала Казак.

Как ранее сообщал Sputnik, на минувшей неделе следователи продлили сроки расследования уголовного дела и еще на два месяца оставили под стражей оппозиционного политика.

Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана в сентябре. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино. Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники адвокаты Максим Знак (ему также продлили срок задержания – до 9 января) и Илья Салей (вышел из СИЗО в октябре, остается под домашним арестом до февраля).

21 декабря Генпрокуратура Беларусии дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч.1 ст.361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч.1 ст.357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В понедельник в СИЗО на улице Володарского с оппозиционеркой уже провел первую встречу ее адвокат.
 
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