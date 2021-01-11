"За отвагу" и медаль Скорины: журналисты госСМИ получили награды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Журналисты белорусских государственных СМИ удостоены наград, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

"Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены государственных наград за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики", – сообщила его пресс-служба.

Кого – за отвагу, кого – за трудовые заслуги

Медаль "За отвагу" получил журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок.

Обычно этой медалью награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований КГК, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями и другие граждане за личное мужество и отвагу.

В описании медали сказано, что получатель награды проявил мужеств "в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов", "при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан". Первый указ о награждении медалью "За отвагу" был подписан в 1996 году – награду получили милиционеры за мужество, проявленное при обезвреживании особо опасных преступников, один из правоохранителей – посмертно. В том же году награда вручалась за мужество, проявленное при освобождении заложников и обезвреживании вооруженного террориста, – это был второй случай вручения медали "За отвагу".

Медаль "За трудовые заслуги" получил обозреватель газеты "СБ. Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик. Эта награда – единственная белорусская медаль, предназначенная для награждения за трудовую деятельность.

Старейшая награда современной Беларуси, утвержденная еще в 1989 году – Медаль Франциска Скорины – досталась журналисту ОНТ Игорю Туру и журналисту "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрию Кряту.

Медалью Франциска Скорины награждают за заслуги перед государством в области культуры. Впрочем, журналисты госСМИ уже становились лауреатами этой награды. Среди них – Иван Эйсмонт, который в то время занимал пост заместителя главного директора главной дирекции АТН, Вадим Гигин, который в год вручения медали был главным редактором издания "Беларуская думка".

Без медали, но с благодарностью

Некоторые журналисты госСМИ получили не медали, а благодарности от Лукашенко. Среди них – корреспонденты телеканалов АТН, ОНТ, СТВ, информационного агентства БелТА, медиахолдинга "Беларусь сегодня", а также композитор Евгений Олейник.