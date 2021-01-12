|
«Прийти всем добрым людям на помощь». Смотрите, каких снеговиков слепили спасатели в Барановичах
12.01.2021 07:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две огромные фигуры слепили из снега спасатели МЧС в Барановичах, сообщает
В Рождественский вечер 7 января символ 2021 года Бык заступил на защиту города от пожаров, его установили около пожарной части № 3 на улице Кирова, 64.
А 8 января на улице Брестская, 27, возле пожарной части № 1, был создан спасатель-пожарный в полной боевой амуниции, «готовый прийти всем добрым людям на помощь в любую минуту, в любую погоду».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января на защиту города от пожаров заступил снежный бык, а на следующий день - снежный спасатель.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)