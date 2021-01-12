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«Прийти всем добрым людям на помощь». Смотрите, каких снеговиков слепили спасатели в Барановичах

12.01.2021 07:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две огромные фигуры слепили из снега спасатели МЧС в Барановичах, сообщает Intex-press.


Фото: Intex-press

В Рождественский вечер 7 января символ 2021 года Бык заступил на защиту города от пожаров, его установили около пожарной части № 3 на улице Кирова, 64.


А 8 января на улице Брестская, 27, возле пожарной части № 1, был создан спасатель-пожарный в полной боевой амуниции, «готовый прийти всем добрым людям на помощь в любую минуту, в любую погоду».


 
 
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7 января на защиту города от пожаров заступил снежный бык, а на следующий день - снежный спасатель.
 
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