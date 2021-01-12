Были в гражданском и в колонне протестующих. В Витебске за насилие к 9 милиционерам судят парня

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 11 января начал рассматривать уголовное дело 25-летнего Артема Исакова из Витебска, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции, сообщает «Віцебская вясна».



Артем Исаков. Фото: «Віцебская вясна»

Дело рассматривает судья Сергей Будревич. Среди участников процесса — 9 потерпевших милиционеров.

Артема Исакова задержали 25 октября в рамках административного разбирательства. Он получил штраф в 10 базовых величин (270 рублей) по статье 23.34 КоАП. С 28 октября молодой человек находится в СИЗО уже по уголовному делу: его обвиняют по статье 364 УК.

По данным прокуратуры, 25 октября Артем Исаков принял активное участие в несанкционированном массовом шествии. Обвинение утверждает, что он не менее двух раз «распылил струю перцового газа в сторону лиц и туловищ милиционеров Войтеховского, Иванова и Сенкевича». Это помешало милиционерам задержать пьяного гражданина, который выкрикивал в их адрес оскорбительные слова. Обвинение также считает, что Исаков нецензурно ругался, показывал средний палец левой руки, а затем скрылся.

Позже, при задержании в районе улицы Чкалова, Исаков, по данным следствия, не менее трех раз распылил перцовый газ в сторону милиционеров Аненкова, Дунца, Лазуко, Радкевича, Ратникова и причинил им физическую боль.

Артем Исаков частично признал вину.

На первом заседании суд опросил потерпевших сотрудников милиции. Все они сообщили, что в той или иной степени пострадали после того, как Исаков распылил баллончик. Больше всего пострадал Николай Войтеховский: по его словам, газ попал ему в лицо, и он смог вернуться к своим обязанностям только через 30−50 минут.

Пострадавшие сотрудники милиции 25 октября были в гражданском и исполняли свои служебные обязанности, находясь в колонне протестующих. По словам силовиков, они должны были пресекать противоправные действия: забирать незарегистрированную символику, задерживать нетрезвых людей.

Представители МВД заявили суду, что «граждане проявляли к ним агрессию, призывали их встать на сторону народа, оскорбляли их обидными словами».