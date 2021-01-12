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В Гомеле после месяца на ИВЛ умер известный хирург

12.01.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле умер известный хирург Павел Березаев. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. У врача был ковид. Около месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.

Фото: doktora.by

Павел Березаев — врач-хирург высшей квалификационной категории.

С 1984 года работал заведующим отделением реабилитации микрохирургии Гомельского областного онкодиспансера. С 2011 года — заведующим отделением малоинвазивной и реконструктивной хирургии Гомельской городской клинической больницы № 3.

Березаев в Гомеле и далеко за его пределами известен прежде всего как отличный пластический хирург. Свою первую пластическую операцию Павел Анатольевич выполнил еще в 1995 году.

Прощание с Павлом Анатольевичем состоится сегодня в 12.30 в траурном зале онкодиспансера.

 
Теги: Гомель
 
 
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У врача был ковид. Около месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.
 
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