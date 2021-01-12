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Ночной пожар в квартире на Притыцкого закончился смертью мужчины
12.01.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночной пожар на улице Притыцкого закончился смертью хозяина квартиры. Сообщение о пожаре спасатели получили в около четырех часов утра,
Ночью с 11 на 12 января горела квартира в доме по улице Притыцкого, 36. Спасатели обнаружили внутри хозяина квартиры. Бригада скорой помощи реанимировала его, но мужчина умер.
Горело имущество в жилой комнате на площади 2 «квадрата», квартира закопчена. Автономный пожарный извещатель не установлен. Причина пожара устанавливается.
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Ночной пожар на улице Притыцкого закончился смертью хозяина квартиры. Сообщение о пожаре спасатели получили около четырех часов утра, пишет МЧС Минска.
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