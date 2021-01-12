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Когда вынести на мусорку живую елку после праздников, чтобы ее забрали, куда нужно - советует ЖКХ

12.01.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новогодние и рождественские праздники закончились, а вот елки в домах остались — и сейчас самое подходящее время подумать, как с ними быть, чтобы не навредить природе. Некоторое время назад елки принимали в зоопарке на корм для животных. Позже от такой идеи отказались — и снова начали выбрасывать как обычный мусор. Их вывозили на полигоны и закапывали в землю. С прошлого года гродненские коммунальные службы начали собирать елки централизованно. Они уверили «Гродно Плюс»: все выкинутые деревья будут утилизированы.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Предлагаем такой вариант: 16 и 17 января, а также 23 и 24 января просим выставлять елки на контейнерные площадки. «Спецавтохозяйство» 18 и 25 января из вывезет. Утилизированные елки пойдут на щепу, которые будут использоваться для подогрева производственных мощностей, предлагает заместитель гендиректора Гродненского городского ЖКХ Сергей Семашко.

Коммунальники очень просят не выбрасывать елки в мусорные контейнеры — лучше оставить рядом

Год назад елки, вспоминают в ЖКХ, уже вывозили по такой же схеме — и гродненцы очень дисциплинированно выполнили просьбы коммунальников.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новогодние и рождественские праздники закончились, а вот елки в домах остались - и сейчас самое подходящее время подумать, как с ними быть, чтобы не навредить...
 
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