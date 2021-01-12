«У меня нет рук с рождения». История Дениса, который работает охранником

Источник материала: Tut.by

Денис родился без рук. Что именно произошло, врачи так и не смогли сказать. После больницы мальчик попал в Дом малютки, родители от него отказались. Есть и писать ногами Денис научился в детском доме. Мальчику повезло: когда ему было 6 лет, его усыновили. Денис рос и все чаще задавал себе вопросы: «А кто я? А почему так? А что будет дальше со мной?». Когда Денис стал старше, он решил, что не хочет сидеть на пособии и должен пойти работать — обратился в центр занятости, где ему неожиданно предложили работу… охранника. И парень согласился. Это история о человеке, который вопреки стереотипам нашел свое место в жизни. И не собирается сдаваться.

