ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«У меня нет рук с рождения». История Дениса, который работает охранником

12.01.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Денис родился без рук. Что именно произошло, врачи так и не смогли сказать. После больницы мальчик попал в Дом малютки, родители от него отказались. Есть и писать ногами Денис научился в детском доме. Мальчику повезло: когда ему было 6 лет, его усыновили. Денис рос и все чаще задавал себе вопросы: «А кто я? А почему так? А что будет дальше со мной?». Когда Денис стал старше, он решил, что не хочет сидеть на пособии и должен пойти работать — обратился в центр занятости, где ему неожиданно предложили работу… охранника. И парень согласился. Это история о человеке, который вопреки стереотипам нашел свое место в жизни. И не собирается сдаваться.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «Вопреки», в котором рассказывает о людях, разрушающих стереотипы и стигмы общества.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте родители отчисленного за акцию студента подали в суд на вуз. Как решился спор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by