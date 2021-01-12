В Бресте родители отчисленного за акцию студента подали в суд на вуз. Как решился спор?

Источник материала: Tut.by

12 января суд Московского района Бреста огласил решение по иску родителей отчисленного после акции солидарности экс-студента Брестского государственного технического университета Михаила Якушевича. Они требовали признать приказ ректора об отчислении незаконным. Суд отказал.



Дом Правосудия в Бресте

В удовлетворении исковых требовании родителей суд отказал. Приказ ректора БрГТУ об отчислении оставили в силе, но решение еще может быть обжаловано.

Сам экс-студент на заседаниях не присутствовал. После отчисления он уехал в Польшу. Сейчас он учится на языковых курсах в Варшаве. Через полгода он продолжит обучение по своей специальности в одном из польских вузов.

«Не сработаемся»

Напомним, Михаил Якушевич обучался в БрГТУ с 1 сентября 2018 года на платной основе. Образование парень получал по специальности «искусственный интеллект». Приказом ректора от 28 октября 2020 года его отчислили с третьего курса за «систематическое нарушение правил внутреннего распорядка». Поводом стала студенческая несанкционированная акция солидарности, которая прошла в фойе университета 26 октября.

— 26.10.2020 года истцом были совершены одновременно два нарушения, предусмотренные договором и правилами внутреннего распорядка обучающихся. Во-первых, истец вместе с группой студентов принимал участие в массовом мероприятии в фойе главного корпуса университета, что подтверждается докладной запиской проректора по воспитательной работе Яловой. (…) Во-вторых, в этот же день в это же время у истца [имеется в виду студент] должна была быть лекция у заведующего кафедрой интеллектуальных информационных технологий Головко, который в связи с пропуском истцом данного занятия написал докладную записку. В своей объяснительной истец фактически подтверждает совершение этих нарушений, указывая, что пропустил учебное занятие, так как находился со студентами в холле главного корпуса, — сообщила во время предварительного заседания, которое прошло 14 декабря, представитель вуза.



Та самая студенческая акция солидарности. Фото: Бинокль

После первой докладной записки Михаилу Якушевичу сделали выговор, после второй — отчислили «за систематическое нарушение требований договора о подготовке специалиста с высшим образованием и Кодекса об образовании».

Адвокат семьи Светлана Монич на основном заседании 11 января подчеркнула, что за время учебы до 26 октября 2020 года Михаил Якушевич не имел ни пропусков без уважительной причины, ни дисциплинарных взысканий, во время несанкционированного мероприятия действительно находился среди студентов с плакатами, но сам плакатов не держал и лозунгов не выкрикивал, пишет «Брестская газета» . Кроме того, ссылалась на статью 128 «Кодекса об образовании», Монич настаивала, что нельзя наложить две меры дисциплинарного взыскания за участие в забастовке и пропуск пары, совершенные в один день, и делала вывод, что ее клиента за один проступок наказали дважды, а это незаконно.

Об этом говорили и приглашенные в качестве свидетелей со стороны истца уже бывшие юристы вуза Татьяна Кривущенко и Ольга Авдейчук. В суде они рассказали о том, что, когда им в отдел принесли на подпись приказ об отчислении, сначала Авдейчук, которая исполняла обязанности начальника юротдела на время отпуска Кривущенко, а потом и вернувшаяся на работу Кривущенко не согласились ставить свою подпись под документам. По их мнению, приказ был составлен с нарушением закона об образовании — студента отчисляли за то, за что уже вынесли выговор. По словам женщин, после этого их обеих вызывал ректор Александр Баханович, сказал, что «не сработаемся», и поэтому предложил уволиться. Авдейчук и Кривущенко написали заявления.

Владимира Головко, который подписал вторую докладную записку, приглашали в суд в качестве свидетеля. Однако когда до него дошла очередь (предполагалось, что он будет отвечать тоже по Viber), оказалось, что связаться с ним невозможно — звонки в мессенджере он сбрасывал, на сообщения не отвечал.

После обеда через судебного секретаря удалось связаться с завкафедрой. Однако он заявил, что давать показания не будет — сначала мотивировал это «семейными обстоятельствами», а после уточняющего вопроса адвоката сказал, что передумал.

«Записка затерялась в деканате»

Проректор по воспитательной работе Наталья Яловая, которая подавала первую докладную записку на отчисление, выступила в суде в качестве свидетеля на стороне ответчика. Первым делом она сказала, что Михаил Якушевич участвовал не только в несанкционированном массовом мероприятии 26 октября, но и стоял в цепи солидарности перед вузом 6−7 сентября, был на встрече студентов БрГТУ с прокурором, а позже — с представителем Московского РОВД, пишет «Брестская газета» .

Во время «забастовки» 26 октября после долгих уговоров разойтись Яловая с коллегами «перед большой переменой с трудом увели» студентов в аудиторию, а на следующий день Наталья Петровна написала докладную записку на имя ректора с фамилиями студентов, которые участвовали в акции. На вопрос о том, почему фамилия Якушевича была внесена последней и от руки, проректор ответила, что Якушевича идентифицировали не сразу: на фото в личном деле он без очков, во время акции был в очках.

Адвокат и отец отчисленного студента поинтересовались у Яловой, почему родителям, несмотря на обещание показать им все материалы, имеющие отношения к отчислению сына, докладную записку Головко в вузе так и не предоставили — ведь именно она послужила, судя по словам представителей учебного заведения, основанием для отчисления.

«Может быть, записка затерялась в деканате», — предположила Яловая.