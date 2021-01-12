Источник материала: Tut.by

В Гомеле отправили на «сутки» еще одну участницу хоровода в лесу — 57-летнего педагога Алену Литвинову, сообщает «Радыё Свабода». Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг елки .



Алена Литвинова

Алена Литвинова пять суток до суда — с 6 января — провела в ИВС (хоть закон позволяет держать человека до суда по административному делу не более 72 часов). По милицейским документам, женщина задержана 9 января (в реальности — 6-го). Участковый в суде пояснил, что «6-го ее задержали по одному эпизоду, 9-го — по другому».

В доме Литвиновой прошел обыск.

Согласно протоколу, женщина «приняла активное участие в несанкционированном митинге в лесу у деревни Новая Бухаловка».

Дело рассматривал судья Сергей Карманович. Он дал женщине трое суток ареста. Если что-то непонятно с датами задержания или исчислением сроков ареста, суд посоветовал обжаловать.





Напомним, 25 декабря около десяти гомельчан устроили новогодний пикник в лесу. Украсили елку, разожгли костер и водили хороводы. У некоторых участников шествия были бело-красно-белые флаги. На елке лежали листы бумаги с надписью «Крыса, убирайся!» и «В Новый год без крысы!».

За этот же хоровод к 7 суткам ареста уже была приговорена другая гомельчанка — 59-летняя Алла К.