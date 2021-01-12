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На Солтыса из-за прорыва теплотрассы в нескольких домах не было отопления и горячей воды

12.01.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью на улице Солтыса прорвало теплотрассу. Из-за этого не было тепла и горячей воды в нескольких домах. Об этом сообщает МЧС Минска.

Около полуночи с 11 на 12 января в МЧС сообщили о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм на улице Солтыса, 36. Без тепла и горячей воды оставались 9 многоквартирных жилых домов и 5 административных зданий.

В сводке МЧС было указано предполагаемое время возвращения в квартиры тепла и горячей воды 21.00 12 января. Однако примерно в 10.30 в организации «Минские теплосети» TUT.BY рассказали, что проблема уже устранена.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью на улице Солтыса был прорыв теплотрассы. Из-за этого не было тепла и горячей воды в нескольких домах. Об этом сообщает МЧС Минска.
 
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