На Солтыса из-за прорыва теплотрассы в нескольких домах не было отопления и горячей воды

Источник материала: Tut.by

Ночью на улице Солтыса прорвало теплотрассу. Из-за этого не было тепла и горячей воды в нескольких домах. Об этом сообщает МЧС Минска.

Около полуночи с 11 на 12 января в МЧС сообщили о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм на улице Солтыса, 36. Без тепла и горячей воды оставались 9 многоквартирных жилых домов и 5 административных зданий.

В сводке МЧС было указано предполагаемое время возвращения в квартиры тепла и горячей воды 21.00 12 января. Однако примерно в 10.30 в организации «Минские теплосети» TUT.BY рассказали, что проблема уже устранена.