Как чистят снег в аэропорту

Источник материала: Tut.by

Национальный аэропорт Минск показал, как на взлетно-посадочной полосе убирают снег. Фотографии опубликовала пресс-служба предприятия.





В снегопады особое внимание уделяют очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов со стоянками для самолетов, а также обработке самолетов противообледенительными составами.

Во время обильных снегопадов 6−9 января общая площадь очищенных аэродромных покрытий составила 133,48 га, а объем вывезенного снега — 34 000 кубометров. Такой снег вывозят на специально отведенные площадки.













Убирает снег специальная техника, которая используется только для аэропортов. По производительности такие машины значительно мощнее тех, что применяют городские коммунальные службы.

Техника, счищая снег, не должна повреждать покрытие взлетно-посадочной полосы и работать максимально быстро. В Национальном аэропорту Минск способны убрать снег с ВПП всего за 20−25 минут.







