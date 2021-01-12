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"Рождественская елка - наши дети" объединила в столице ребят из регионов, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы

12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это 1600 детей из 29 районов Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Минской областей. Праздничная программа стартовала в Свято-Духовом кафедральном соборе. Для детей подготовили выступления народных коллективов. Участники благотворительной акции пообщались с митрополитом Вениамином, получили благословение и сладкий подарок. 

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Здесь, в главном храме, собрались ребята из чернобыльских  регионов, ребята, которые хорошо себя проявляют, которые сегодня являются победителями самых разных творческих и не только творческих проектов, и мы тоже хотим подарить частичку тепла, поздравить с Новым годом и Рождеством и показать, что действительно мы вместе".

Также ребята отправились в Белгосцирк на представление "В поисках волшебства". Эта благотворительная акция  проходит уже в 27-й раз.

 
 
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Это 1600 детей из 29 районов Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Минской областей. Праздничная программа стартовала в Свято-Духовом кафедральном...
 
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