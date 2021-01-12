Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Рождественская елка - наши дети" объединила в столице ребят из регионов, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы Это 1600 детей из 29 районов Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Минской областей. Праздничная программа стартовала в Свято-Духовом кафедральном...

Это 1600 детей из 29 районов Брестской, Гомельской, Могилевской, Гродненской и Минской областей. Праздничная программа стартовала в Свято-Духовом кафедральном соборе. Для детей подготовили выступления народных коллективов. Участники благотворительной акции пообщались с митрополитом Вениамином, получили благословение и сладкий подарок.Также ребята отправились в Белгосцирк на представление "В поисках волшебства". Эта благотворительная акция проходит уже в 27-й раз.