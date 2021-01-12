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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Традиции рождественских Святок возрождают в белорусских регионах Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и колядовать. В деревне Дерковщина Глубокского района в старинных обрядах участвует и молодежь - ...

Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и колядовать. В деревне Дерковщина Глубокского района в старинных обрядах участвует и молодежь - творческие коллективы разучивают старинные песни, которые исполняли на святки. Ряженых ждали в каждой семье, считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в дом благополучие на весь год. Особая роль у козы, которую хозяева щедро одаривали угощениями.Колядовать принято с Рождества и до Крещения. Или, как говорили наши предки, "от звезды и до воды".