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Традиции рождественских Святок возрождают в белорусских регионах

12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и колядовать. В деревне Дерковщина Глубокского района в старинных обрядах участвует и молодежь -  творческие коллективы разучивают старинные песни, которые исполняли на святки. Ряженых ждали в каждой семье, считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в дом благополучие на весь год. Особая роль у козы, которую хозяева щедро одаривали угощениями. 

Колядовать принято с Рождества и до Крещения. Или, как говорили наши предки, "от звезды и до воды".

 
 
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Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и колядовать. В деревне Дерковщина Глубокского района в старинных обрядах участвует и молодежь - ...
 
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