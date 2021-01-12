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Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 14 января
12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ онлайн-формате будет доступно свыше полутысячи предложений о трудоустройстве от семи столичных организаций. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие их вопросы и получить консультации. По окончании электронной ярмарки, которая продлится с 10:00 до полудня, доступ к вакансиям сохранится. Ознакомиться с актуальными предложения по трудоустройству все желающие смогут в базе данных на портале государственной службы занятости.
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В онлайн-формате будет доступно свыше полутысячи предложений о трудоустройстве от семи столичных организаций. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие...
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