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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска пройдет 14 января В онлайн-формате будет доступно свыше полутысячи предложений о трудоустройстве от семи столичных организаций. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие...

В онлайн-формате будет доступно свыше полутысячи предложений о трудоустройстве от семи столичных организаций. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие их вопросы и получить консультации. По окончании электронной ярмарки, которая продлится с 10:00 до полудня, доступ к вакансиям сохранится. Ознакомиться с актуальными предложения по трудоустройству все желающие смогут в базе данных на портале государственной службы занятости.