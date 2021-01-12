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В Беларусь придут морозы

12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вторая декада января будет холоднее обычного примерно на три градуса. Температура в ближайшие дни составит минус 23-25 градусов ночью и днем - 13-15 ниже нуля. Такими прогнозами поделились синоптики. Точный прогноз погоды  они дают не более, чем на неделю вперед. В основе прогнозов - данные с многочисленных метеостанций, расположенных по всей стране. 

Наталья Клевец, начальник отдела службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии: «На территории Беларуси развиваются и способы получения метеорологической информации, и различные метеостанции, у нас развивается сеть, растет и плотность метеостанций, и качество предоставления метеоинформации. Есть все основы для того, чтобы сделать хороший прогноз».

Завтра в ночь на старый Новый год в Беларуси ожидается небольшой снег и гололедица. Температура ночью - 7-13 мороза. Днем столбик термометра опустится до минус 6.

 
 
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Вторая декада января будет холоднее обычного примерно на три градуса. Температура в ближайшие дни составит минус 23-25 градусов ночью и днем - 13-15 ниже нуля. Такими...
 
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