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В Беларусь придут морозы
12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВторая декада января будет холоднее обычного примерно на три градуса. Температура в ближайшие дни составит минус 23-25 градусов ночью и днем - 13-15 ниже нуля. Такими прогнозами поделились синоптики. Точный прогноз погоды они дают не более, чем на неделю вперед. В основе прогнозов - данные с многочисленных метеостанций, расположенных по всей стране.
Наталья Клевец, начальник отдела службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии: «На территории Беларуси развиваются и способы получения метеорологической информации, и различные метеостанции, у нас развивается сеть, растет и плотность метеостанций, и качество предоставления метеоинформации. Есть все основы для того, чтобы сделать хороший прогноз».
Завтра в ночь на старый Новый год в Беларуси ожидается небольшой снег и гололедица. Температура ночью - 7-13 мороза. Днем столбик термометра опустится до минус 6.
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Вторая декада января будет холоднее обычного примерно на три градуса. Температура в ближайшие дни составит минус 23-25 градусов ночью и днем - 13-15 ниже нуля. Такими...
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