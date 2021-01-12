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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госавтоинспекция усилила контроль за движением вблизи учебных заведений Окончание школьных каникул и начало учебного процесса характеризуются наличием ряда угроз безопасности детей на дорогах. Один из основных рисков - увеличение...

Окончание школьных каникул и начало учебного процесса характеризуются наличием ряда угроз безопасности детей на дорогах. Один из основных рисков - увеличение интенсивности движения транспорта возле школ до и после уроков.Особое внимание перевозке маленьких пассажиров. Инспекторы проверяют наличие в машине удерживающих кресел, а также следят за тем, чтобы взрослые пристегивали несовершеннолетних ремнями безопасности.