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Институт пограничной службы - лауреат спецпремии президента Беларуси

12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Институт пограничной службы - лауреат специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Проект пограничников направлен на сохранение исторической памяти о пограничниках, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Акция «Вахта Памяти», архивно-поисковые работы, мероприятия для школьников. Проект уже внес значительный вклад в формирование духовных основ подрастающего поколения и сохранение исторической памяти о подвиге пограничников. О  молодежном патриотическом проекте Александр Камович. 

Мужеством своим в бессмертие шагнувшим

Институт пограничной службы - лауреат спецпремии президента Беларуси


Не забыть тех, кто отдал свою жизнь, защищая границу. Портреты героев в руках потомков - будущих офицеров-пограничников. Не просто акция, а реальная работа: воспитательная, просветительская и научная, отмечает курсант Института пограничной службы Станислав Чижов. В этом году он принял участие в Вахте Памяти.

Станислав Чижов, курсант Института пограничной службы Беларуси: "Это дань памяти каждому пограничнику, который в июне 1941-го стоял на защите". 

Проект "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим" реализуется с 2016. И в этом году Институт пограничной службы отметили наградой "За духовное возрождение". Впервые за историю премии она досталась молодежному патриотическому проекту. И неспроста. Его цель - сохранение исторической памяти о пограничниках, погибших в первые дни войны. 

Татьяна Габец, старший офицер Института пограничной службы Беларуси: "Есть такое знаменитое выражение композитора, что поколениям нужно передавать не пепел, а огонь. И вот на  вопрос, как передать огонь поколению от тех людей, которые жили в те времена, отвечает наш проект. У нас ж не окончен боевой расчет. Это не значит, что 52 портрета. В 2020 году добавились еще 2, и мы продолжили этот ряд". 

Основа - патриотическое воспитание

Институт пограничной службы - лауреат спецпремии президента Беларуси


Символизм, традиции преемственность поколений - ключевые моменты в воспитании каждого пограничника. Как говорят в институте, сегодня главное не просто донести информацию до будущего офицера, но дать ему самому пройти этот путь, пропустить историю через себя.  

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси: "Мы традиционно в процессе воспитания говорим о подвиге пограничников, о тех именах, которыми названы пограничные заставы Брестской и Гродненской погрангрупп. Мы говорим сегодня, что, каждый раз заступая на службу, пограничники получают приказ об охране госграницы. И сегодня они, как и в 1941 году,  достойно выполняют приказ".

Проект еще не завершен, а только набирает обороты. Вахта Памяти уже в этом году пополнится новыми именами. 

 
 
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