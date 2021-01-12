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Мужеством своим в бессмертие шагнувшим

Основа - патриотическое воспитание

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Институт пограничной службы - лауреат спецпремии президента Беларуси "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Институт пограничной службы - лауреат специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Проект...

"Мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Институт пограничной службы - лауреат специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Проект пограничников направлен на сохранение исторической памяти о пограничниках, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Акция «Вахта Памяти», архивно-поисковые работы, мероприятия для школьников. Проект уже внес значительный вклад в формирование духовных основ подрастающего поколения и сохранение исторической памяти о подвиге пограничников. О молодежном патриотическом проектеНе забыть тех, кто отдал свою жизнь, защищая границу. Портреты героев в руках потомков - будущих офицеров-пограничников. Не просто акция, а реальная работа: воспитательная, просветительская и научная, отмечает курсант Института пограничной службы Станислав Чижов. В этом году он принял участие в Вахте Памяти.Проект "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим" реализуется с 2016. И в этом году Институт пограничной службы отметили наградой "За духовное возрождение". Впервые за историю премии она досталась молодежному патриотическому проекту. И неспроста. Его цель - сохранение исторической памяти о пограничниках, погибших в первые дни войны.Символизм, традиции преемственность поколений - ключевые моменты в воспитании каждого пограничника. Как говорят в институте, сегодня главное не просто донести информацию до будущего офицера, но дать ему самому пройти этот путь, пропустить историю через себя.Проект еще не завершен, а только набирает обороты. Вахта Памяти уже в этом году пополнится новыми именами.