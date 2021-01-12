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Завершается утверждение делегатов на Всебелорусское народное собрание
12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо проведения Всебелорусского народного собрания меньше месяца. 11 и 12 февраля во Дворце Республики в Минске пройдет один из важнейших политических форумов. В белорусскую столицу приедут 2700 делегатов и приглашенных. Вместе им предстоит подвести итоги и наметить планы, определить, по какому пути развиваться нашей стране. Сейчас завершается утверждение делегатов. Во всех регионах прошли диалоговые площадки, общественные приемные, работали онлайн-платформы.
Петр Орлов, председатель постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: "Такие вопросы, как, например, введение уполномоченного по делам молодежи в Республике Беларусь, переформатирование структуры государственной молодежной политики. В частности – предоставление условий, чтобы разные организации имели доступ к гранатовому финансированию, что, по сути, позволит не только создавать конкуренцию между организациями, но и более успешно продвигать молодежную политику".
Отметим, среди делегатов Всебелорусского собрания будут не только представители трудовых коллективов, но и студенты, и пенсионеры. Своих кандидатов уже выдвинули общественные объединения и организации.
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До проведения Всебелорусского народного собрания меньше месяца. 11 и 12 февраля во Дворце Республики в Минске пройдет один из важнейших политических форумов. В...
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