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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни" Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря – разводом наших...

Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря – разводом наших сограждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общения с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены. Об этом и многом другом рассказали коллеги в программе "Наши новости". Приводим и фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской – бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман.Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные" создатели "Страны для жизни"? Все факты готовы предоставить наши коллеги с телеканала ОНТ. Накануне стартовал новый цикл рубрики "Будет дополнено", авторы которой расскажут все о лжи беглых! Каждый день по 17 января в вечернем эфире ОНТ.