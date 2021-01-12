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Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни"

12.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря – разводом наших сограждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общения с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены. Об этом и многом другом рассказали коллеги в программе "Наши новости". Приводим и фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской – бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман. 

Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни"


Полный разлад и непонимание в штабе движения "Страна для жизни"


Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные" создатели "Страны для жизни"?   Все факты готовы предоставить наши коллеги с телеканала ОНТ. Накануне стартовал новый цикл рубрики "Будет дополнено", авторы которой расскажут все о лжи беглых! Каждый день  по 17 января в вечернем эфире ОНТ.

 
 
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Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря – разводом наших...
 
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