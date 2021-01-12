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В Гродненский детский хоспис снова пришли силовики
12.01.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В паллиативный центр Гродненского детского хосписа пришли силовики. Об этом в Facebook
По словам Величко, первый аппарат ИВЛ, изъятый ранее, пока тоже у силовиков, его хоспису не вернули.
(Будет дополнено).
В последнее время Гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами. Ранее сотрудники ДФР забрали из помещения хосписа на Гагарина новый аппарат ИВЛ. В декабре прошел суд по делу расторжения договора аренды помещений, которые принадлежат Комбинату школьного питания Октябрьского района и которые были переданы общественной организации для творческих мастерских. Здесь одно время волонтеры шили СИЗы, которые бесплатно передавались гродненским врачам. Теперь у хосписа осталось только одно помещение —
Директора организации Ольга Величко была вынуждена временно уехать за границу. По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.
— В тот же день мне сказали, что некая структура мною интересуется. Тогда стало несмешно. Мы переночевали дома, собрали небольшую сумку, забрали детей и утром уехали. В четверг в хоспис пришел ДФР с заявлением, что организация не платит налоги. Говорили, что и в отношении меня возбудили уголовное дело. Однако так ли это — неизвестно, потому что адвокату не дают с ним ознакомиться.
Сейчас Ольга, как и раньше, руководит благотворительной организацией. Правда, удаленно.
Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана 19 сентября 2008 года для помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития, и их семьям. Сегодня под опекой организации находятся более 50 семей.
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В последнее время Гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами.
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