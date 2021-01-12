ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродненский детский хоспис снова пришли силовики

12.01.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В паллиативный центр Гродненского детского хосписа пришли силовики. Об этом в Facebook сообщила его директор Ольга Величко. По ее словам, люди, которые пришли в центр «без документов», «ищут второй аппарат ИВЛ».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам Величко, первый аппарат ИВЛ, изъятый ранее, пока тоже у силовиков, его хоспису не вернули.

(Будет дополнено).

В последнее время Гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами. Ранее сотрудники ДФР забрали из помещения хосписа на Гагарина новый аппарат ИВЛ. В декабре прошел суд по делу расторжения договора аренды помещений, которые принадлежат Комбинату школьного питания Октябрьского района и которые были переданы общественной организации для творческих мастерских. Здесь одно время волонтеры шили СИЗы, которые бесплатно передавались гродненским врачам. Теперь у хосписа осталось только одно помещение — центр паллиативной помощи на улице Игната Домейко.

Директора организации Ольга Величко была вынуждена временно уехать за границу. По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.

— В тот же день мне сказали, что некая структура мною интересуется. Тогда стало несмешно. Мы переночевали дома, собрали небольшую сумку, забрали детей и утром уехали. В четверг в хоспис пришел ДФР с заявлением, что организация не платит налоги. Говорили, что и в отношении меня возбудили уголовное дело. Однако так ли это — неизвестно, потому что адвокату не дают с ним ознакомиться.

Сейчас Ольга, как и раньше, руководит благотворительной организацией. Правда, удаленно.

Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана 19 сентября 2008 года для помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития, и их семьям. Сегодня под опекой организации находятся более 50 семей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время Гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске огласили приговор матери младенца, тело которого нашли в морозилке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by