В Гродненский детский хоспис снова пришли силовики

Источник материала: Tut.by

В паллиативный центр Гродненского детского хосписа пришли силовики. Об этом в Facebook сообщила его директор Ольга Величко. По ее словам, люди, которые пришли в центр «без документов», «ищут второй аппарат ИВЛ».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам Величко, первый аппарат ИВЛ, изъятый ранее, пока тоже у силовиков, его хоспису не вернули.

(Будет дополнено).

В последнее время Гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами. Ранее сотрудники ДФР забрали из помещения хосписа на Гагарина новый аппарат ИВЛ. В декабре прошел суд по делу расторжения договора аренды помещений, которые принадлежат Комбинату школьного питания Октябрьского района и которые были переданы общественной организации для творческих мастерских. Здесь одно время волонтеры шили СИЗы, которые бесплатно передавались гродненским врачам. Теперь у хосписа осталось только одно помещение — центр паллиативной помощи на улице Игната Домейко.

Директора организации Ольга Величко была вынуждена временно уехать за границу. По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.

— В тот же день мне сказали, что некая структура мною интересуется. Тогда стало несмешно. Мы переночевали дома, собрали небольшую сумку, забрали детей и утром уехали. В четверг в хоспис пришел ДФР с заявлением, что организация не платит налоги. Говорили, что и в отношении меня возбудили уголовное дело. Однако так ли это — неизвестно, потому что адвокату не дают с ним ознакомиться.

Сейчас Ольга, как и раньше, руководит благотворительной организацией. Правда, удаленно.

Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана 19 сентября 2008 года для помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития, и их семьям. Сегодня под опекой организации находятся более 50 семей.