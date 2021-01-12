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В Минске огласили приговор матери младенца, тело которого нашли в морозилке
12.01.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Минске признал 41-летнюю женщину виновной в убийстве новорожденного сына. Об этом
Согласно предъявленному обвинению, женщина, узнав о своей беременности, не стала становиться на учет в женской консультации, таким образов скрыв свое положение. Летом 2019 года дома у нее начались роды. Она родила в ванной живого и доношенного мальчика, после чего утопила его в ванной, а тело младенца положила в морозильную камеру.
Суд признал женщину виновной в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
Ей назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Она также должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, 3 июня в минской квартире милиция
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Ей назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Она также должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.
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