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В Минске огласили приговор матери младенца, тело которого нашли в морозилке

12.01.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Минске признал 41-летнюю женщину виновной в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Согласно предъявленному обвинению, женщина, узнав о своей беременности, не стала становиться на учет в женской консультации, таким образов скрыв свое положение. Летом 2019 года дома у нее начались роды. Она родила в ванной живого и доношенного мальчика, после чего утопила его в ванной, а тело младенца положила в морозильную камеру.

Суд признал женщину виновной в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Ей назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Она также должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 3 июня в минской квартире милиция нашла тела двух младенцев — одно в морозилке, другое на балконе. Милицию вызвали мужчины, которым во время застолья женщина рассказала, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей. Позже стало известно, что смерть одного ребенка носит криминальный характер, о причине смерти второго младенца ничего не сообщалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Ей назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Она также должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.
 
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