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Ушел из жизни Митрополит Филарет
12.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПечальная новость для Беларуси и всего православного мира. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушел Митрополит Филарет - епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, Герой Беларуси. Он более двадцати лет возглавлял Белорусскую православную церковь. После достижения 75-летия вышел на пенсию. Владыка Филарет был одним из самых любимых в народе православных иерархов.
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Печальная новость для Беларуси и всего православного мира. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушел Митрополит Филарет - епископ Русской...
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