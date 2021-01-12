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80 лет со дня рождения Владимира Мулявина
12.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЮбилей песняра. Легендарному Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80. Народный артист СССР и Беларуси создал первый вокально-инструментальный ансамбль, гремевший на весь мир и собиравший тысячные залы. Композитор переехал из Свердловска в 60-х и не побоялся возродить белорусский фольклор в трендовых ритмах "Битлз". "Касіў Ясь канюшыну" - одна из самых узнаваемых национальных мелодий. Мулявину предлагали прославлять украинскую эстраду за квартиру на Крещатике или остаться в Штатах, но он всегда был верен белорусской сцене.
Мулявину посвящаетсяДневной и вечерний эфир о Владимире Мулявине на канале Белтелерадиокомпании.
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Юбилей песняра. Легендарному Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 80. Народный артист СССР и Беларуси создал первый вокально-инструментальный ансамбль,...
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