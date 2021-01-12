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COVID-19 в Украине: больницы перегружены, персонала не хватает, а вопрос с вакциной не решен

12.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Украине число заболевших COVID за сутки - более 5 тысяч человек. Летальных исходов 124. Всего уже  более 1 миллиона 100 тысяч заразившихся. Больницы перегружены, персонала не хватает. Меж тем от российской вакцины страна отказалась, а первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Трампом запрета на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки откладываются. 

Таким образом, вопросы здравохранения страны решаются не в самой Украине, а в Вашингтоне. А правительство привычно обвиняет во всех бедах Россию. Такое мнение  в эфире телеканала ZIK выказал депутат Верховной рады Украины Илья Кива. 

И недавно Украина пришла к соглашению о поставках в феврале 2 миллионов доз COVID-вакцины производства Китая. 

 
 
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В Украине число заболевших COVID за сутки - более 5 тысяч человек. Летальных исходов 124. Всего уже  более 1 миллиона 100 тысяч заразившихся. Больницы перегружены,...
 
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