ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От местной тематики до вопросов общегосударственного уровня предстоит обсудить участникам на VI Всебелорусском народном собрании

12.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Витебскую область на  вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов,  60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз молодежи - 17. Также в числе делегатов от региона  - ветераны и представительницы Белорусского союза женщин. 

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов: "Это было отдано на прерогативу наших регионов, поэтому здесь у нас есть много представителей и рабочих профессий, и среднего звена руководителей. Есть, конечно, и крупные руководители, которые являются флагманами развития нашей промышленности. То есть, люди, которые, если им будет дана возможность такая выступить, могут говорить о всех проблемах и о тех желаниях или задачах, которые сегодня стоят перед областью и страной".

На обсуждение на VI Всебелорусское народное собрание вынесут основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Всего в масштабном форуме примут участие 2700 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебскую область на  вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов,  60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как чистят снег в аэропорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by