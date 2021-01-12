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От местной тематики до вопросов общегосударственного уровня предстоит обсудить участникам на VI Всебелорусском народном собрании
12.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВитебскую область на вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов, 60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз молодежи - 17. Также в числе делегатов от региона - ветераны и представительницы Белорусского союза женщин.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов: "Это было отдано на прерогативу наших регионов, поэтому здесь у нас есть много представителей и рабочих профессий, и среднего звена руководителей. Есть, конечно, и крупные руководители, которые являются флагманами развития нашей промышленности. То есть, люди, которые, если им будет дана возможность такая выступить, могут говорить о всех проблемах и о тех желаниях или задачах, которые сегодня стоят перед областью и страной".
На обсуждение на VI Всебелорусское народное собрание вынесут основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Всего в масштабном форуме примут участие 2700 человек.
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От местной тематики до вопросов общегосударственного уровня предстоит обсудить участникам на VI Всебелорусском народном собрании
Витебскую область на вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов, 60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз...
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