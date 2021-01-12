Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От местной тематики до вопросов общегосударственного уровня предстоит обсудить участникам на VI Всебелорусском народном собрании Витебскую область на вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов, 60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз...

Витебскую область на вече представят 310 человек. 172 - из числа депутатов местных Советов, 60 - от областного объединения профсоюзов. 45 делегировала "Белая Русь", Союз молодежи - 17. Также в числе делегатов от региона - ветераны и представительницы Белорусского союза женщин.На обсуждение на VI Всебелорусское народное собрание вынесут основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Всего в масштабном форуме примут участие 2700 человек.